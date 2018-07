Un litige entre VLC et Huawei provoque la suppression d'une appli pour les utilisateurs

VLC est un lecteur vidéo populaire, notamment parce qu'il reproduit quasiment n'importe quel format de fichier et qu'il est disponible sur différents appareils. Mais à l'entendre, l'appli fait depuis quelque temps déjà l'objet de remarques négatives dans le Play Store, principalement de la part d'utilisateurs d'Huawei.

PSA: @HuaweiMobile phones are now blacklisted and cannot get VLC on the Play Store.

Their ridiculous policy of killing all background apps (except their own) breaks VLC audio background playback (of course).

See https://t.co/QzDW7KbV4I and many other reports...@HuaweiFr — VideoLAN (@videolan) July 25, 2018

Ces critiques sont dues au fait qu'Huawei perturbe le fonctionnement de l'appli sur ses appareils récents. Elles sont émises par des utilisateurs qui veulent reproduire de la musique avec VLC, mais dont le lecteur s'arrête, lorsque l'appli est active à l'arrière-plan. Selon VLC, le problème est provoqué par la gestion poussée de la batterie par Huawei, qui coupe rapidement des applis, dès qu'elles tournent en toile de fond.

Le problème ne date pas d'hier. C'est ainsi que quelqu'un révélait sur Phandroid début 2017 déjà qu'il existait sur l'Honor 6X. Des produits-phares comme les P10 et P20 en pâtiraient également. Par contre, le Mate 9 n'en souffrirait pas.

VLC est fortement critiquée pour sa prise de décision, mais elle s'en prend aussi à Huawei. Cette dernière entreprise aurait en effet refusé d'excepter VLC de la gestion de la batterie. Alors qu'Huawei autorise bel et bien son propre lecteur de médias en arrière-plan. Les utilisateurs ont donc le sentiment que le problème se situe chez VLC et attribuent par conséquent à l'appli de mauvais points dans le Play Store, ce qui nuit à la réputation de VLC.

Huawei is refusing to whitelist our app, breaks our app, while whitelisting competitors. We have no choice.

So you can call us what you want, but we're not lazy. — VideoLAN (@videolan) July 26, 2018

NB: Please note that this is not for all Huawei phones but just the recent ones.

NB2: You can always download the apk from our website. — VideoLAN (@videolan) July 25, 2018

Détour

Pourtant, VLC ne barre pas complètement l'accès aux utilisateurs. C'est ainsi qu'il est parfaitement possible de télécharger l'appli VLC et de l'installer en tant que fichier APK. Si vous voulez désactiver la restriction d'Huawei, vous pouvez dans les paramètres de gestion de la batterie opter pour une exception aux applis spécifiques et en exclure VLC.