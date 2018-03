Un important détaillant américain renonce à vendre les téléphones d'Huawei

Le magasin web de Best Buy est le principal vendeur d'électronique des Etats-Unis. Des sources du site d'infos CNET indiquent à présent que le détaillant va renoncer à vendre les appareils d'Huawei. Best Buy s'abstient provisoirement de tout commentaire officiel à ce sujet.

La perte de Best Buy serait l'énième contrecoup à encaisser par Huawei aux Etats-Unis. La marque était déjà totalement dépendante des ventes au détail de ses téléphones, puisque les opérateurs télécoms locaux ne proposent pas contractuellement des appareils tels le nouveau Mate 10 Pro. Ces derniers mois, les autorités américaines ont mis une forte pression sur les opérateurs, parce qu'elles accusent les géants chinois Huawei et ZTE d'immixtion dans les affaires des Etats-Unis.

Fausses critiques

Ce qui est étonnant, c'est que ces infos à propos de Best Buy se manifestent un mois après qu'Huawei ait abusé du site web pour y publier de fausses critiques. Une campagne controversée de la marque consistait en effet à encourager les suiveurs de Facebook à faire savoir pourquoi ils appréciaient tant le Mate 10 Pro et ce, avant même qu'ils n'en aient eu un en main. Finalement, Huawei sélectionna un certain nombre de ces soi-disant critiques pour les poster sur le site Best Buy avant même le lancement de l'appareil aux Etats-Unis.