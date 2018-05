Un fournisseur français renonce à son digicorder au profit d'Apple TV

Le fournisseur télécom français Canal+ a annoncé son souhait de permettre à ses clients de ne plus regarder la TV au moyen de son propre digicorder. Elle proposera en lieu et place les programmes télé via Apple TV. Moyennant un forfait mensuel de 6 euros, les clients recevront un appareil Apple TV 4K chez eux sur lequel sera préinstallé l'appli TV du fournisseur.

Ce n'est pas une surprise de constater que Canal+ renonce à son digicorder au profit de l'appareil Apple TV. Lors du lancement de la plus récente version de son digicorder, le fournisseur avait clairement laissé entendre que la meilleure expérience télé était assurée par Apple TV, comme l'a écrit le site technologique français Next Impact. A présent, Canal+ a déclaré que son digicorder est progressivement devenu superflu.

Le fournisseur a toutefois aussi prévu une solution pour les clients disposant d'une connexion assez lente en raison du fait que leur habitation se situe dans une zone retirée. Canal+ continuera de proposer une connexion par satellite via son digicorder. De plus, la location d'un appareil Apple TV ne sera dans ce cas pas nécessaire, parce que l'appli TV du fournisseur est aussi compatible avec iOS, Android, Android TV, Samsung TV et via le navigateurr.