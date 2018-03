Un ex-directeur de Samsung emprisonné au bout de 8 ans

Il s'agit de John Lee, un ex-directeur de Samsung Etats-Unis en charge des exportations vers la Corée. Il travailla entre 2002 et 2007 pour Samsung, où il détourna d'1 à 2,5 millions de dollars par le biais d'entreprises-écrans qui lui permirent aussi d'éluder l'impôt.

Ce qui est d'autant plus étonnant dans cette affaire, c'est que Lee reconnut quasiment aussitôt les faits, mais avant d'être jugé et condamné, il s'en alla en Corée du Sud. Selon lui, il voulait assister à la naissance de son fils.

On ne sait pas combien de temps dura l'accouchement, mais le fait est que Lee est finalement resté huit ans en Corée, avant de rentrer aux Etats-Unis en 2016. Entre-temps, il fut condamné en appel à 75 mois (pour fraude informatique) et à 36 mois (pour fraude fiscale). De plus, il devra rembourser quasiment 1,7 million de dollars à Samsung.