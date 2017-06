Un éditeur de chèques-repas électroniques piraté

Edenred Belgique a informé ses utilisateurs qu'elle a l'objet 'd'un accès non-autorisé à ses données de marketing'. L'entreprise insiste cependant sur le fait que ces fichiers de données ne contiennent aucune information sensible comme des codes pin, mots de passe ou transactions de ses utilisateurs.

Les pirates ont cependant pu accéder à une base de données regroupant les noms et adresses e-mail des clients. Voilà qui pourrait générer des pratiques d'hameçonnage (phishing).

C'est pourquoi Edenred recommande à ses utilisateurs d'être extrêmement vigilants, s'ils reçoivent des courriels semblant provenir de l'entreprise. "Ne communiquez en aucun cas les données d'accès de votre compte Edenred en réaction à un courriel reçu", met en garde l'entreprise.

Par précaution, Edenred a décidé de désactiver certains services. C'est ainsi que les utilisateurs ne peuvent momentanément plus consulter le solde de leur carte de chèques-repas via l'appli. L'entreprise met tout en oeuvre pour rendre ces services de nouveau accessibles dans les plus brefs délais.

"Après le piratage, nous avons encore renforcé la sécurité de nos autres services. Nous avons également informé la police de cet acte criminel", déclare-t-on chez Edenred.

L'entreprise française est l'un des principaux éditeurs de chèques-repas électroniques en Belgique. De nombreux restaurants, firmes et même les pouvoirs publics flamands les utilisent.