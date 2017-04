Un dollar fort pèse sur les dépenses IT

L'analyste de marché Gartner s'attend pour cette année à ce que 3,5 billions de dollars soient dépensés dans l'IT au niveau mondial. Ce serait 1,4 pour cent de plus qu'en 2016, mais quand même moins que les +2,7 pour cent prévus au départ.

Ce recul serait surtout le résultat du cours élevé du dollar. "Le dollar américain fort amputera de 67 milliards de dollars notre estimation des dépenses IT pour 2017', affirme John-David Lovelock, research vicepresident chez Gartner. Ce sont surtout les entreprises technologiques américaines qui devraient le ressentir dans leurs chiffres.

En général, le secteur IT semble vouloir renouer avec la croissance. L'année dernière, on avait encore enregistré un recul des dépenses en systèmes pour centres de données, en appareils et en services de communication, alors que pour cette année, Gartner table de nouveau sur une légère progression, sauf pour le dernier élément cité.

C'est ainsi que l'entreprise fait observer que dans le segment des centres de données, un glissement est en train de s'effectuer, à présent que davantage d'entreprises préfèrent se tourner vers le nuage plutôt qu'acquérir elles-mêmes des serveurs. Pour les achats d'appareils, la hausse attendue résiderait entre autres dans une augmentation des prix de vente moyens des téléphones sur les marchés asiatiques émergents. Gartner table aussi sur des remplacements d'iPhone supplémentaires, maintenant que l'appareil fête son dixième anniversaire. Le marché des tablettes, par contre, continuerait de régresser significativement.