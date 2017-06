Un concert live à Notre-Dame de Paris reproduit sur base du son 3D et de la VR

Pour fêter le 850ème anniversaire de Notre Dame de Paris, on y avait, il y a quelques années, exécuté La Vierge, un opéra du 19eme siècle . Les enregistrements effectués à l'époque ont été utilisés par les chercheurs comme une base, conjointement avec un modèle 3D acoustique détaillé de la cathédrale dans son ensemble - en ce compris l'endroit précis de chaque instrument de l'orchestre. L'effet sonore que chaque instrument à son emplacement engendre sur une personne placée ailleurs dans la cathédrale, devait être exactement identique que lors de l'exécution originale. En appliquant des simulations IT acoustiques sur toutes ces données, les chercheurs ont réussi à reproduire le concert en 3D.

L'expérience générée par ce concert peut être revécue au moyen d'un casque Occulus Rift ou virtuellement par l'entremise de la vidéo à 360 degrés ci-après. Le son s'adapte en fonction de votre angle de vision, alors que vous déambulez dans la cathédrale.

"La façon dont les aspects visuel et auditif interagissent, s'avère essentielle pour pouvoir susciter une expérience VR immersive", explique Brian Katz, directeur de la recherche à l'Université Pierre et Marie Curie de Paris. "La combinaison de l'audio 3D et de la VR constitue un thème privilégié dans la recherche tant académique qu'industrielle."

Les chercheurs présenteront cette semaine leurs résultats lors d'un congrès à Boston. Leur prochaine étape sera de personnaliser également le son spatial: faire dépendre l'expérience sonore de la forme de vos oreilles.