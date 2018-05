Un bug dans l'iPhone désactive le micro durant les appels

Dans un document qui a pris la clé des champs et qui a pu être consulté par le site technologique MacRumors, Apple admet que certains téléphones iPhone 7 et 7 Plus désactivent involontairement leur micro durant les communications. Ce bug peut être identifié au fait que la petite icône du haut-parleur sur ces appareils se colore de gris. Durant les communications téléphoniques, il se peut que l'utilisateur d'un iPhone ne soit pas entendu.

Le bug avait été dénoncé il y a des mois déjà par des utilisateurs sur les médias sociaux, mais à présent, Apple est elle aussi bien consciente du problème. L'entreprise a donc donné des instructions à son personnel de support d'aider à le résoudre.

Selon le document dévoilé, le bug se manifeste sur les téléphones faisant tourner iOS 11.3 ou ultérieur. Les collaborateurs d'Apple conseillent aux utilisateurs de débrancher tous les appareils Bluetooth. Si le problème n'est pas résolu, l'appareil peut être renvoyé en réparation. On ne sait cependant pas pour l'instant, si la réparation sera gratuite ou non.