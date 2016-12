Un bloggeur cartographie les mots de passe wifi des aéroports du monde

Lorsque vous voyagez et que vous devez attendre dans un aéroport, il n'est pas souvent facile de 'tuer' le temps, surtout lorsque les vols accusent du retard. Pour améliorer les choses, Anil Polat, un ingénieur en informatique et bloggeur turc, a par conséquent décidé de cartographier tous les mots de passe wifi des aéroports visités.

Il a placé ces mots de passe dans une base de données qu'il tient à jour sur FoXnoMad.com. Il a également conçu une appli qui s'appelle WiFox, accessible en et hors ligne, et coûtant 2 euros dans l'App Store et le Play Store.

Plus seul

'Je veux tout simplement être utile à d'autres personnes qui voyagent également beaucoup', a-t-il déclaré à CTVNews à propos de ce qui l'avait incité à créer sa base de données. Ces six dernières années, Polat s'est lui-même rendu dans 80 pays et a comme but de visiter tous les pays du monde. Lorsqu'il débuta, il collecta les mots de passe wifi pour lui-même, mais il décida ensuite de les partager avec les autres au moyen d'une carte. Très vite vinrent s'ajouter des apports d'autres utilisateurs, ce qui fait qu'il adapte à présent quotidiennement sa carte avec les mots de passe les plus récents.