Un autobus électrique roule 1.772 kilomètres sans devoir recharger sa batterie

L'entreprise américaine Proterra, spécialisée dans le développement de véhicules électriques, a annoncé mardi que l'un de ses autobus électriques Catalyst E2 Max avait parcouru la plus longue distance à ce jour. L'autobus était équipé d'une batterie de 660kWh qui n'a pas dû être rechargée. Voilà ce qu'annonce Ars Technica.

Le précédent record avait été établi par un véhicule électrique expérimental à siège unique qui avait en 2011 parcouru un peu plus de 1.600 kilomètres d'une traite. Les adeptes des véhicules électriques espèrent que ce nouveau record convaincra les entreprises de transport de choisir plus souvent à l'avenir ce genre de véhicule pour leur parc automobile.

La recharge d'une batterie de 660kWh dure cependant encore une heure complète, mais Proterra est en train de mettre au point un système susceptible de réduire sensiblement cette durée.

Pour des véhicules utilitaires tels des autobus, camions de déménagement ou camionnettes, qui parcourent surtout d'assez brèves distances dans et autour des villes, il s'agit là d'un développement intéressant, du fait qu'on pourra en recharger simplement la batterie à la fin de la journée de travail.

Le groupe automobile Daimler et le fabricant chinois d'autobus électriques BYD ont également annoncé il y a peu qu'ils mettent au point de petites fourgonnettes destinées à parcourir de brèves distance pour le service de messagerie UPS. On sait également que Cummins et Tesla préparent des camions électriques.