Un appli prévient les investisseurs: 'Trump a envoyé un tweet'

Ces derniers temps, Trump s'est fâché sur les constructeurs automobiles Ford, General Motors et Toyota, parce qu'ils font construire leurs voitures au Mexique. Toyota entre autres entend bâtir une nouvelle usine dans ce pays, ce qui ne plaît pas du tout à Trump. Il s'est donc tourné vers Twitter pour le clamer haut et fort, et Toyota a enregistré ensuite de manière tout à fait inattendue un recul du cours de son action de 2 pour cent.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.