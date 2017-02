UberEATS désormais aussi à Jette, Berchem, Anderlecht et Evere

"Le service de livraison des repas dessert ainsi la totalité de la ville de Bruxelles et répond à la demande croissantes des utilisateurs", déclare Uber dans un communiqué de presse. Uber fournit désormais aussi à Diegem, Zaventem et Vilvorde.

UberEATS a été lancé en octobre dernier. Au moyen de l'appli UberEATS, les habitants de Bruxelles peuvent commander des repas chaque jour entre 11 et 23 heures.

Encore en croissance

Depuis le lancement, 40.000 Bruxellois ont déjà téléchargé l'application UberEATS, et ce nombre ne fait que croître, à en croire l'entreprise. Grâce à 600 coursiers, UberEATS se targue de pouvoir amener à destination en une demi-heure à peine les repas fournis par plus de 450 restaurants. La demande est actuellement la plus forte à Ixelles, Bruxelles Centre, Uccle et Etterbeek.

"Pour pouvoir continuer de répondre à la demande croissante, nous avons décidé de nous étendre plus vite que prévu", indique Stéphane Ficaja, General Manager UberEATS Bruxelles. Voilà qui explique pourquoi Uber dessert à présent aussi les communes de Jette, Berchem Sainte Agathe, Anderlecht et Evere.