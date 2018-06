Uber sort une appli 'light'

L'Inde est le dernier pays en Asie, où Uber est encore active, après qu'elle ait quitté la Chine et le sud-est asiatique. Comme ce pays compte 1,3 milliard d'habitants, Uber entend en attirer le plus grand nombre possible. L'objectif est qu'Uber Lite soit introduite aussi à l'avenir dans d'autres pays en voie de développement.

Uber Lite n'occupe même pas 5 Mo d'espace, alors que la taille de l'appli ordinaire d'Uber fait plus de 181 Mo. Le principal concurrent d'Uber en Inde est l'appli de taxi Ola. Celle-ci est sortie également en version allégée d'1 Mo il y a deux mois. (ANP)