Uber introduit avec UberVan sa troisième option de mobilité à Bruxelles

Dans la capitale, Uber a aujourd'hui atteint le cap des 60.000 utilisateurs. Parmi ceux-ci, on observe une demande croissante pour des alternatives plus volumineuses que la voiture traditionnelle. Pour une balade en famille ou pour un groupe de jeunes souhaitant sortir en soirée, la voiture normale s'avère en effet trop exiguë. "UberVan offre de l'espace pour des groupes jusqu'à 6 personnes. En outre, le prix de la course peut être facilement subdivisé via l'appli", déclare Joost Verdiesen, directeur général d'Uber en Belgique.

Les Responsible Young Drivers soutiennent l'arrivée d'UberVan. Ils considèrent la nouvelle option de mobilité comme une alternative permettant de lutter contre la conduite en état d'ivresse. Il s'agit pour eux d'une manière supplémentaire de rentrer la nuit en toute sécurité à la maison, lorsqu'il n'y a plus ou quasiment plus de transports publics. "Il n'y a que durant la nuit de la Saint-Sylvestre que les jeunes peuvent faire appel à de jeunes conducteurs responsables pour rentrer en sécurité chez eux. Le restant de l'année, il faut trouver d'autres solutions, et UberVan est par conséquent une initiative que nous soutenons pleinement", a déclaré Johan Chiers des Responsible Young Drivers.