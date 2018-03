Uber et Toyota négocieraient en matière de voitures autonomes

Toyota et Uber collaborent depuis quelques temps déjà sur le plan du développement de voitures autonomes et de la technologie de 'ride hailing consistant à commander au moyen du smartphone un déplacement en taxi. Toyota possède aussi une participation non précisée dans Uber et propose des chauffeurs du service de taxi.

Selon le journal d'affaires japonais Nikkei, le CEO d'Uber, Dara Khosrowshahi, aurait déjà rencontré la direction de Toyota en vue de vendre à Toyota de la technologie autonome de son entreprise, utilisable notamment dans un minibus. Les deux entreprises s'abstiennent officiellement de tout commentaire sur cette rumeur.

Ces négociations indiqueraient qu'Uber souhaite s'associer avec le plus de constructeurs automobiles possible, afin de s'emparer de la place de numéro un sur le marché des voitures autonomes. C'est ainsi que l'entreprise collabore actuellement déjà avec Volvo et Daimler. Sa concurrente Waymo (Google) envisage aujourd'hui elle aussi des partenariats similaires.