Uber entend transporter les gens dans des taxis autonomes d'ici un an et demi

Les voitures autonomes se trouvent encore en phase de test chez de nombreuses entreprises technologiques, mais Uber espère, elle, pouvoir transporter des personnes dans ce genre de véhicule d'ici un an et demi à Phoenix. L'entreprise effectue en effet depuis assez longtemps déjà des tests dans cette ville et a déterminé que dans 5 pour cent des cas, un taxi autonome convient parfaitement pour parcourir un trajet spécifique et ce, même si dans le cas de mauvaises conditions météorologiques, un conducteur pourrait encore et toujours se trouver à bord.

'Le parfait conducteur'

A terme, Uber souhaite que les 5 pour cent à Phoenix en deviennent 10, puis 20. Le CEO de l'entreprise de taxi, Dara Khrosrowshahi, explique qu'Uber compte bien devenir à Phoenix 'le parfait conducteur' dans les cinq années à venir.

A l'entendre, Khrosrowshahi est bien conscient que le lancement de la technologie en question prendra plus de temps dans les autres villes. Une partie du temps qu'Uber consacre à présent à optimaliser ses voitures à Phoenix, devra en effet être répétée ultérieurement dans chaque autre ville.

Pour les clients qui préféreront encore être transportés dans un taxi conduit par une personne, Uber a prévu une option dans son appli leur permettant de le spécifier clairement. On ne sait en outre pas si et quand la technologie autonome pourrait aussi être appliquée dans d'autres pays que les Etats-Unis.