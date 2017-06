Twitter sous l'emprise de 'covfefe', le terme mystérieux utilisé par Trump

"Despite the constant negative press covfefe", tel était en substance le tweet posté sur le compte présidentiel à destination de ses 31 millions de suiveurs. Ce message pourrait être traduit comme suit en français: "Malgré la presse constamment négative covfefe". 'covfefe' n'est en effet pas un mot anglais, mais très probablement le résultat d'une faute de frappe. Il a fallu attendre pas moins de six heures, avant que Trump ait eu vent de celle-ci et supprime son tweet. En lieu et place, il a posté cet autre tweet: "Qui peut deviner la véritable signification du terme 'covfefe'? Tentez votre chance!"

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 mei 2017

Les utilisateurs de Twitter ont apprécié ce sens de l'humour, et le terme insignifiant 'covfefe' a très rapidement pris de l'ampleur. Durant les six heures, le tweet fut retweeté à plus de 127.000 reprises et a fait l'objet de 162.000 'j'aime'. Les utilisateurs de Twitter se sont en effet demandé ce que signifiait ce terme et même comment il fallait le prononcer.

There are people who pronounce it cov-feh-feh and then there's everyone else who are wrong. #covfefe -- Philip DeFranco (@PhillyD) 31 mei 2017

D'autres encore ont créé des parodies sur base de films, comme ce tweet intégrant une scène tirée du film Arrival.

okay this is the best I've got #covfefe pic.twitter.com/CAD8UrP9hI -- Jackson Dame (@jacksondame) 31 mei 2017

L'acteur Zach Braff a tenté de prévoir la réaction du porte-parole de Trump.