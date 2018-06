Twitter s'empare de Smyte et ferme aussitôt le service

Le service de messagerie Twitter a repris Smyte, laquelle fournit une protection contre les insultes, l'intimidation et le spam en ligne, et qui est notamment utilisée pour sécuriser les comptes des grandes sociétés. Il s'agit là d'un service qui convient parfaitement à Twitter, une plate-forme en ligne, qui est depuis des années déjà aux prises avec des campagnes de harcèlement poussées et des messages propageant la haine. Ce n'est du reste que depuis quelques mois seulement que Twitter elle-même accepte de le reconnaître.

Tout semble donc indiquer qu'avec Smyte, elle souhaite disposer d'une solution logicielle lui permettant de redresser sa barque. Smyte a été fondée par des ingénieurs spécialisés en sécurité et en lutte contre les pourriels (spam) et la fraude. L'entreprise fournit entre autres des services luttant contre le hameçonnage ('phishing'), le spam, les faux comptes, le cyber-harcèlement et le 'trolling'. Elle procède notamment par le biais d'une REST API pour des clients tels GoFundMe, Musical.ly, TaskRabbit et Zendesk.

Or cette API a été fermée quelques heures seulement après le rachat, ce qui fait que les clients de Smyte se voient contraints d'un jour à l'autre de rechercher une nouvelle solution les protégeant contre le spam. Même dans une Silicon Valley où s'accumulent les rachats, il s'agit là d'une manière quelque peu étrange de se comporter avec une entreprise tout juste reprise.

A vendor notified us of their acquisition at 6am this morning and shut down their APIs 30 minutes later, creating a production outage for npm (package publishes and user registrations). The sheer unprofessionalism of this is blowing my mind.