Twitter perd une fois encore un de ses cadres de direction

Le CTO de Twitter annonce son départ quelques semaines, après que le 'chief operating officer' Adam Bain ait rendu lui aussi son tablier. L'on ne sait pas qui va le remplacer et quand. Twitter éprouve depuis assez longtemps déjà des difficultés à trouver des candidats pour ses fonctions directoriales. C'est ainsi par exemple qu'en plus d'être CTO, Messinger fut aussi pendant longtemps 'head of product', une fonction qui était vacante depuis janvier dernier. Pour remplir ce rôle, l'entreprise a engagé il y a quelques semaines Keith Coleman de Google. Et ce n'est pas tout, puisque le 'vice president of product' chercherait lui aussi d'autres horizons, selon l'agence de presse Bloomberg.

Tout cela n'est guère favorable à Twitter, qui a de la peine à engranger du bénéfice et semble croître toujours plus lentement. Après l'échec de tentatives de revente plus tôt cette année, neuf pour cent du personnel a déjà été remercié. Mais cela ne fait encore et toujours pas de Twitter une entreprise rentable.

Messinger était CTO de Twitter depuis 2013. Son équipe fera à présent directement rapport au CEO Jack Dorsey.