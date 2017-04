Twitter lance une version web allégée

Twitter Lite occupe moins d'un mégaoctet. Les photo et vidéos n'y sont chargées que si l'utilisateur clique dessus. Le site est spécifiquement conçu pour fonctionner dans un réseau lent et peu fiable. Selon Twitter, le nouveau site web n'a besoin que de cinq secondes pour interagir sur la plupart des appareils 3G. La page web consommerait aussi 70 pour cent de données en moins et se chargerait trente pour cent plus vite. On y trouve aussi un mode offline permettant aux utilisateurs de continuer de consulter les tweets déjà chargés, même en l'absence de connexion internet.

Le site a été conçu en collaboration avec Google pour une meilleure intégration à Android et iOS. Si vous paramétrez le raccourci vers la page affichée à l'écran, vous obtiendrez un mode de fonctionnement quasiment identique à celui d'une appli ordinaire. Twitter Lite est disponible via l'adresse suivante: https://mobile.twitter.com/