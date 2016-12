Twitter introduit la vidéo à 360 degrés

Cette fonction est à présent lancée, mais même si tout un chacun pourra visionner les vidéos, Periscope a annoncé au site d'actualités The Verge que seul un petit nombre de partenaires est actuellement à même d'envoyer des clips à 360 degrés. Periscope entend en effet tester le service en petit groupe. On ne sait pas encore clairement quand la fonction sera disponible pour tous. Sur les ordinateurs de bureau, l'image peut être déplacée avec la souris pour pouvoir en visionner toutes les facettes. Et sur les appareils mobiles, l'image bouge et suit les mouvements de ces derniers.

Periscope n'est pas la seule entreprise à s'occuper de vidéos à 360 degrés. Sur YouTube, il est possible d'en visionner depuis assez longtemps déjà, alors que Facebook souhaite offrir aussi cette possibilité avec son Facebook Live. Le réseau social commencerait à effectuer des tests avec quelques partenaires dans les prochains mois.