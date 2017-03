Twitter assouplit sa règle des 140 signes dans les réponses

Twitter ne renonce certes pas à sa règle des 140 signes, mais entend offrir à ses utilisateurs la plus grande latitude possible. Précédemment déjà, le site social avait décidé que les liens et les photos ne compteraient plus dans les 140 signes. Et à l'avenir, cela ne s'appliquera plus non plus au nom @ de l'utilisateur à qui vous envoyez une réaction. Il ne sera en effet plus placé dans le tweet, mais au-dessus. Résultat: il subsistera davantage de signes pour la réaction proprement dite. L'avantage, c'est que vous pourrez voir directement ce que les gens répondent, plutôt que de devoir d'abord à chaque fois vous y retrouver dans la pléthore des '@noms d'utilisateurs'.