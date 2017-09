Twitter adapte ses règles après le tweet de Trump sur la Corée du Nord

'Il est interdit de proférer des menaces brutales ou de promouvoir la violence', peut-on lire dans les conditions d'utilisation de Twitter. Le site social se réserve le droit de fermer les comptes qui ne respectent pas ces conditions.

Lorsque le président américain Donald Trump posta dimanche un tweet menaçant vis-à-vis de la Corée du Nord, différents utilisateurs de Twitter en ont fait la remarque à l'entreprise.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!