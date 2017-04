Twitter abandonne l'icône de l'oeuf

L'entreprise évoque plusieurs raisons à la base de ce changement. Elle entend d'abord faire davantage correspondre le nouvel avatar à ses tentatives de repositionner son image de marque. En outre, elle veut ainsi encourager les utilisateurs à adopter réellement une illustration Twitter personnalisée. Mais la principale raison réside cependant dans l'association négative qui est faite avec les abus en ligne dont l'illustration a fait l'objet ces dernières années.

"Nous avons constaté qu'il existe un modèle comportemental spécifique de comptes créés pour importuner d'autres. Ces gens ne prennent souvent pas le temps de personnaliser leurs comptes. Cela génère une association entre la photo de profil standard de l'oeuf et un comportement indésirable, ce qui n'est pas correct vis-à-vis des nouveaux venus sur Twitter qui n'ont pas encore personnalisé leur avatar", affirme le réseau social dans un message posté sur son blog.

Twitter est encore et toujours aux prises avec la question de savoir comment éviter l'intimidation et l'abus sur sa plate-forme. Plus tôt le mois dernier, le réseau social annonçait encore un certain nombre de mesures, afin de lutter contre les abus. Les utilisateurs disposent désormais notamment de la possibilité de bloquer tout usager de Twitter au moyen de l'avatar de l'oeuf standard, de même que ceux qui n'ont pas encore vérifié leur adresse e-mail ou leur numéro de GSM.

Les esprits critiques prétendent que la mesure ne changera rien aux abus en ligne. Les utilisateurs ne seront en effet toujours pas obligés de paramétrer une photo personnalisée et pourront continuer de recourir à une image anonyme par défaut.