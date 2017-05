Trump veut moderniser l'IT gouvernementale américaine

Il ne s'agit actuellement encore que d'un 'executive order' créant un nouveau comité technologique en vue de changer et de moderniser les systèmes gouvernementaux. Vingt CEO se réuniront ainsi en juin à la Maison Blanche pour débattre de cette modernisation.

"Les Américains méritent de meilleurs services numériques de la part de leurs pouvoirs publics. Pour mettre en pratique cette stratégie, le gouvernement fédéral doit cependant transformer et moderniser son IT et la manière dont elle est utilisée", indique Trump. La modernisation succède à une initiative prise en avril déjà, lorsque Trump désigna son beau-fils Jared Kushner pour passer au crible le gouvernement fédéral, ce qui pourrait entraîner la privatisation de certaines parties de ce dernier.

Selon un rapport datant de 2016, le gouvernement américain consacre 80 milliards de dollars par an à l'IT, soit 7,3 milliards de dollars de moins qu'en 2010. Pour 2015, il y eut au moins sept mille investissements IT particuliers. En outre, ces montants ne tiennent pas compte des dépenses IT de la Défense et des 58 agences indépendantes, telles la CIA.

L'année dernière déjà, on avait appris notamment que le système qui coordonne les services nucléaires, repose sur des disquettes de 8 pouces. Ce système sera adapté d'ici septembre, mais d'autres parties gouvernementales reposent sur des langages de programmation désuets et sur du matériel qui n'est plus supporté depuis longtemps déjà.