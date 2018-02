Trois quarts des entrepreneurs belges optent pour .be

Voilà ce qui ressort d'une étude de marché effectuée par Insites Consulting à la demande de DNS Belgium, l'organisation qui gère les noms de domaine .be, .vlaanderen et .brussels.

L'étude portait sur la confiance accordée aux différentes extensions de nom de domaine par les Belges entreprenants n'ayant encore jamais enregistré un nom de domaine.

Confiance

Il apparaît ainsi que .be est encore et toujours le numéro un absolu. Cette extension inspire le plus de confiance tant aux entrepreneurs qu'aux non-entrepreneurs. Selon l'étude, une extension de nom de domaine serait la troisième plus importante raison de faire ou non confiance à un site web. La deuxième raison serait une indication qu'il s'agit d'un site web officiel, telle un logo par exemple. Et la principale raison invoquée par les Belges pour accorder leur confiance à un site, c'est la présence d'une connexion cryptée (identifiable par 'https' dans la barre d'adresse).

Pour les entreprises, quelques critères supplémentaires viennent encore s'ajouter pour ce qui est d'attirer la confiance des clients. Tant les entrepreneurs que le Belge moyen jugent le site web d'une entreprise plus fiable qu'une page Facebook de ladite entreprise. Une adresse e-mail liée à un nom de domaine d'entreprise obtient aussi un meilleur indice confiance qu'une adresse e-mail personnelle telle @gmail.com ou @hotmail.com.

.Vlaanderen

Depuis 2014, des noms de domaine plus spécifiques que .be peuvent être enregistrés en Belgique, telles .vlaanderen et .brussels. Quatre années plus tard, il semble que ces extensions ne se soient encore et toujours pas imposées, comme il était déjà apparu dans le baromètre numérique de 2017. Le nombre d'enregistrements '.vlaanderen' a même légèrement régressé.

L'étude commanditée par DNS Belgium s'intéressait aussi à la connaissance des différentes extensions. Il en est ressorti que 31 pour cent des Belges entreprenants connaissaient .vlaanderen et que seuls 21 pour cent avaient déjà entendu parler de l'extension .brussels.

Selon DNS Belgium, différents avantages seraient cependant liés à un nom de domaine .vlaanderen ou .brussels. Ces noms parleraient plus au Flamand ou au Bruxellois et seraient donc favorables à la communication locale. En outre, sur .vlaanderen et .brussels, il y a encore un grand nombre de noms de domaine disponibles, qui sont déjà pris sur d'autres extensions. Depuis 2014, 6.713 noms de domaine .vlaanderen et 7.579 noms de domaines .brussels ont été enregistrés, contre 1.594.102 noms .be.

Pour les entreprises belges qui veulent enregistrer un site web, .be demeure donc le choix le plus logique. Cette extension est claire sur le plan de la localisation, elle s'avère très fiable et elle est très populaire auprès du groupe cible des entreprises.