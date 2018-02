Trois entreprises technologiques belges organisent ensemble une chasse au talent

Teamleader, StoryMe et In The Pocket sont des entreprises technologiques belges qui recherchent ensemble de nouveaux collaborateurs. A les entendre, elles sont en quête de divers profils: du développeur au spécialiste en marketing et au vendeur. La semaine prochaine, elles organiseront donc une chasse au talent baptisée 'Job Noord' par laquelle elles espèrent principalement atteindre les étudiants venant de décrocher leur diplôme.

En outre, les trois firmes proposeront chacune des ateliers propres, où elles espèrent surtout rencontrer du nouveau talent. "[...] La recherche de nouveau talent reste importante afin de renforcer le focus sur le client, de mieux faire connaître encore notre produit et de poursuivre notre croissance en Europe, à présent que nous évoluons vers le stade de scale-up internationale", explique Jeroen De Wit, CEO de Teamleader.

Teamleader est un développeur de logiciels pour le nuage, ciblant spécifiquement les PME fournissant des services. In The Pocket par contre se concentre sur un éventail plus large d'applications numériques. L'entreprise prépare notamment des applications mobiles, ainsi que des applications en apprentissage machine et 'cloud'. Enfin, StoryMe s'occupe de fournir aux entreprises des conseils en applications vidéo.

Job Noord se tiendra le 22 février de 17 à 22 heures à Dok Noord situé à Gand.