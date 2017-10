Toutes les stations du métro de la capitale sont désormais équipées du wifi

Désormais, plus de 170 points d'accès wifi sont disponibles, entre autres, dans les stations de métro, dans l'ensemble de la Région. Tous sont répertoriés sous le nom wifi.brussels. Les passagers de la STIB pourront connecter leur appareil à l'ensemble de ces hotspots et utiliser ainsi Internet sur l'ensemble du réseau Wi-Fi.brussels. En ce qui concerne la STIB, un des objectifs de la Région bruxelloise est d'adapter le transport public au nouveau mode de vie des voyageurs et d'en améliorer la qualité des services.

"Entre 2015 et 2025, nous investissons 5,2 milliards d'euros dans le développement des transports en commun. Cela inclut également l'investissement dans l'internet mobile, un service devenu indispensable pour les voyageurs. Il n'est en effet plus possible de faire abstraction de l'internet mobile dans notre vie quotidienne", a déclaré le ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet, dans un communiqué.

Smart City

La secrétaire d'Etat à la Transition numérique à Bruxelles, Bianca Debaets, précise que les Bruxellois et les visiteurs de la capitale Bruxelles peuvent utiliser le réseau wifi.brussels à 170 endroits différents dans toute la Région, plaçant Bruxelles ainsi en position de tête en Belgique. "Notre ambition est de faire profiter un maximum de personnes de la Smart City. L'accès Wifi dans toutes les stations de (pré)métro complète les hotspots existants, entre autres sur la Grand Place, la place Flagey et la place Simonis", a commenté Mme Debaets, précisant que la place Cardinal Mercier, à Jette, serait bientôt ajoutée à la liste.