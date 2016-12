Times New Roman et Arial plus disponibles en Russie suite à des sanctions

Monotype Imaging possède les droits sur quelques polices de caractères parmi les plus connues. Outre Times New Roman, l'entreprise fournit Verdana, Arial et Tahoma. Times New Roman, indique le journal russe Kommersant ce lundi, est largement utilisée en Russie. Le système d'exploitation bien connu Astra Linux l'applique. Ce système d'exploitation est utilisé par quelques ministères et organisations gouvernementales, telles la défense, l'enseignement, les services de sécurité et la douane.

Sanctions

Les sanctions américaines avaient été prises en 2014 suite à l'annexion par la Russie de la presqu'île ukrainienne de Crimée.

Times New Roman a été conçue dans les années trente du siècle dernier pour le journal britannique The Times. Son concepteur était Stanley Morison de Monotype.

(ANP/WK)