The Glue recueille cinq millions d'euros

The Glue a été fondée il y a deux ans. La jeune entreprise annonce à présent qu'elle a recueilli cinq millions d'euros auprès de Polytech Ecosystem Ventures, une société d'investissement établie à Lausanne et dans la Silicon Valley.

Faire adhérer tous les éléments

Pas mal de banques sont aux prises avec une infrastructure IT désuète, alors que leurs composantes sont souvent scindées (private banking, retail banking, investissements, assurances,...). Il en résulte qu'elles se heurtent souvent à des limites techniques, lorsqu'elles veulent transférer leurs données vers des applis. "Ces dernières années, nous avons été les témoins des difficultés que rencontrent les banques. The Glue est la solution idéale pour redresser la situation sur le marché", explique Guillaume Dubray de la société d'investissement Polytech. La solution de The Glue a été développée sous la forme d'une couche intermédiaire qui, à l'instar d'une sorte de colle, fait adhérer tous les éléments fragmentés.

Les fondateurs de The Glue, à savoir Stefan Dierckx et Jürgen Ingels, sont ravis de l'investissement reçu, mais ils se projettent déjà dans l'avenir: "Cette année, il s'agira d'étendre notre clientèle, surtout en Europe et aux Etats-Unis. Nous sommes convaincus que les institutions financières vont investir fortement en vue de numériser leurs systèmes hérités (legacy)."