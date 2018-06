Test: un Moto de taille supérieure

Comme de nombreux nouveaux smartphones actuels, le G6 Plus dispose d'un écran à ratio d'aspect de 18:9. Ce rapport d'image qui s'impose de plus en plus offre davantage d'espace utile qu'un affichage 16:9 classique et confère à l'appareil un look plus long et plus mince. Dans le cas de ce Moto, il se traduit par de solides dimensions extérieures de 160 x 75,5 mm. Les 'cadres' ultrafins sont en effet encore rares dans cette catégorie de prix (l'appareil coûte 299 euros). Pour vous donner une idée, l'Huawei P20 Pro (899 euros) offre une diagonale d'écran de 6,1 pouces, mais est pas moins d'un centimètre plus court que le G6 Plus. Il est donc inapproprié de qualifier ce Moto d'appareil à l'apparence subtile. L'écran Max Vision est d'une qualité supérieure et offre une résolution de 1.080 x 2.160 pixels (Full HD+), de jolies couleurs et un excellent contraste.

D'autres atouts encore

Le format de l'écran n'est du reste pas la seule différence d'avec le Moto G6 de 5,7 pouces. Pour 50 euros en plus, vous disposerez aussi sur le G6 Plus d'un processeur octa-coeur plus rapide (2,2 GHz contre 1,8 GHz), de 64 Go d'espace de stockage au lieu de 32 Go, ainsi que de 4 Go de RAM contre 3 Go sur le 'petit' frère. Le double appareil photo sur les deux appareils - 12 et 5 méga-pixels - semble identique à première vue, mais à y regarder de plus près, il y a quand même deux différences. Primo, l'optique du G6 Plus offre un diaphragme un peu plus grand (f1.7 contre f1.8), ce qui dans des conditions lumineuses moins favorables se traduira par de meilleures photos: plus nettes, plus claires et avec un bruitage moindre. Autre atout du smartphone G6 Plus: sa capacité à filmer en qualité 4K Ultra HD, alors que le mode vidéo du Moto G6 en reste à la résolution Full HD.

Chez les smartphones haut de gamme, le double appareil photo fait quelque peu partie de l'équipement de base. Dans le segment de milieu de gamme, c'est cependant encore loin d'être le cas, et on ne le retrouve quasi exclusivement que chez des fabricants comme Motorola, Huawei (sur le P20 Lite à 249 euros) et Wiko (sur le View 2 Pro à 299 euros). Chaque smartphone n'utilise en outre pas le double appareil photo de la même manière. Chez le Moto G6 (Plus), l'objectif supplémentaire sert principalement à collecter des informations de profondeur, ce qui pour les photos-portraits se traduit par un effet bokeh (flou artistique) professionnel, par lequel l'arrière-plan s'estompe de façon naturelle. De plus, le G6 Plus réalise tout simplement de bonnes photos, pas vraiment 'inférieures' donc à celles effectuées par un modèle haut de gamme très coûteux. Le fait est cependant que le Moto éprouve manifestement plus de difficultés à traiter tous ces méga-pixels: l'impression s'accompagne en effet toujours d'un léger retard qui, heureusement, n'est pas très gênant.

Expérience Android pure

Autres éléments significatifs à souligner: la fonction de chargement rapide TurboPower, le revêtement étanche et le couvercle transparent d'origine. Toutes des caractéristiques qu'on ne retrouve généralement que sur des smartphones (nettement) plus chers. "C'est de cette manière que nous voulons nous distinguer de la concurrence", prétend Ruben Weenink, Smartphone Leader Benelux chez Motorola Mobility. "Ecouter ce que le consommateur estime être surtout important, comme un accu à recharge rapide, un scanner d'empreintes digitales et un plus grand écran, pour ensuite regrouper tout cela en un appareil abordable. Avec le Moto G6 Plus, nous proposons un téléphone à la fonctionnalité premium à un prix très démocratique. Et cela marche, puisque notre série G6 fait partie des smartphones les plus vendus, en Belgique aussi."

Pour ce qui est du software, le téléphone offre une expérience Android 8.0 pure, sans trop de tralala. Seule exception: l'appli Moto permettant d'accéder à divers gadgets pratiques. Parmi les exemples, citons la navigation à bouton unique (qui fait du scanner d'empreintes digitales une sorte de pavé tactile), la connexion sûre à des sites web et à des applis par empreinte digitale, et ce qu'on appelle l'écran nocturne qui affiche dans le noir des teintes plus chaudes pour favoriser le repos.

Conclusion

Avec ses 5,9 pouces, le Moto G6 Plus est certes un smartphone qui a bien profité. Mais si sa grande taille n'est pas un problème pour vous ou qu'elle correspond exactement à ce que vous recherchez, sachez dans ce cas que cet appareil vous en donnera littéralement beaucoup pour votre argent.

Prix: 299 euros (disponible en teintes Deep Indigo et Nimbus)