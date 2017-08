Tesla va tester un camion autonome

Tesla tente actuellement d'obtenir l'autorisation pour effectuer des tests sur le réseau routier en Californie et au Nevada. Voilà ce qui ressort d'un échange de mails entre Tesla et le service en charge des véhicules motorisés dans ces deux états, que l'agence de presse Reuters a pu consulter.

Il s'agit en l'occurrence d'un 'semi-truck', ce qu'on appelle en français un 'tracteur' capable de transporter divers containers. Musk avait déjà fait savoir que son entreprise préparait ce type de véhicule et qu'il en dirait plus en septembre, sans pour autant évoquer son caractère autonome.

Pour Reuters, ce genre de véhicule représente un énorme défi. Dans le passé, Musk lui-même aurait déclaré ne pas être certain de concevoir pareil camion. Il faut dire qu'un camion doit pouvoir parcourir de longues distances. Or pour y parvenir, le camion électrique doit être équipé de batteries en conséquence, ce qui augmente son poids d'une part et réduit l'espace pour les containers d'autre part.