Tesla présentera bientôt un camion électrique

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level. -- Elon Musk (@elonmusk) 13 april 2017

Dans son 'Master Plan - partie 2', Musk révélait l'année dernière déjà son intention de mettre au point un camion électrique, le 'Tesla Semi'. L'objectif est qu'il rende, selon Musk, le transport de marchandises plus sûr, plus économique et plus agréable.

En outre, Tesla prépare également un pick-up électrique. Ici, il s'agira de patienter encore un an et demi à deux ans, d'après une réaction de Musk sur Twitter.

Après ces annonces, le cours de l'action de Tesla a directement grimpé de trois pour cent. Cette semaine encore, Tesla a dépossédé General Motors du titre de constructeur automobile à la valeur marchande la plus élevée.