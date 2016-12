Tesla présente son toit de tuiles-panneaux solaires

"Le réchauffement de la Terre constitue un problème majeur qui nous oblige à réagir", a expliqué Elon Musk, le directeur de Tesla, lors de la présentation de son toit futuriste. "Les panneaux solaires doivent devenir plus attractifs, tout comme les voitures électriques". Et Musk de rappeler que les premières voitures électriques ressemblaient à des voiturettes de golf, alors que nombre de Tesla sont à présent achetées par l'élite d'Hollywood et de la Silicon Valley. "Il doit en aller de même avec les panneaux solaires."

Le nouveau produit, une fabrication de Tesla et de SolarCity, est en tout cas attractif. Les panneaux solaires sont entièrement intégrés à la structure du toit et sont donc à peine visibles. Rien n'a filtré par contre au niveau du prix. Les premiers panneaux seraient disponibles dans le courant de l'an prochain déjà. Tesla cible une part de marché de quelque 5 pour cent.

Vendredi, Musk a également présenté une nouvelle version de la batterie Powerwall permettant de stocker l'énergie solaire dans la maison.

Triptyque

Tesla entrevoit un triptyque à propos de l'utilisation de l'énergie solaire: 'Le soleil fournit suffisamment d'énergie en une heure pour toute la planète. Votre habitation peut capter cette énergie gratuitement via les panneaux solaires du toit, où elle est transformée en électricité et stockée dans la batterie Powerwall.' A partir de celle-ci, vous pourrez recharger votre voiture ou simplement vous éclairer.