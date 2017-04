Tesla présente des panneaux solaires esthétiquement très réussis

Le panneau a été présenté en toute discrétion sur le site web de Tesla. L'entreprise est depuis assez longtemps déjà occupée à développer des solutions pour mettre fin à la soi-disant laideur des panneaux solaires actuels installés sur les toitures. Précédemment, Tesla avait annoncé vouloir mettre au point des panneaux solaires sous la forme de tuiles. Pour les personnes ayant déjà un toit et ne souhaitant pas le démonter pour produire de l'énergie verte, l'entreprise introduit à présent une nouvelle solution.

Contrairement à la concurrence, Tesla entend se distinguer en proposant une solution relativement discrète et élégante. Pas le moindre élément de montage ne serait visible non plus. Les panneaux seront utilisés et vendus exclusivement par Tesla et ne seront donc pas disponibles pour d'autres acteurs. Ils offriront une capacité de 325W. Aucune autre spécification n'a encore été révélée. Les panneaux de 325W que Panasonic lance à présent sur le marché, se caractérisent par une efficience de conversion de 21,76 pour cent.