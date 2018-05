Tesla mise en accusation par Nikola

Nikola a présenté son camion One en 2016. Ce dernier roule à l'hydrogène et à l'électricité. Pour Nikola, la forme aérodynamique du Tesla Semi ressemble trop à celle du Nikola One, notamment au niveau des pare-chocs, du pare-brise et des portières. ''Il est on ne peut plus évident qu'ils n'ont rien en commun", réagit-on du côté de Tesla auprès de l'agence de presse Bloomberg.

Nikola et Tesla doivent toutes deux leur appellation à une seule et même personne, l'inventeur Nikola Tesla (1856-1943). Ce dernier a joué un rôle crucial dans le développement du courant alternatif et du réseau d'électricité actuel.