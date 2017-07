Tesla entreprend de construire la plus grande batterie au monde en Australie

La batterie stockera l'énergie d'un parc éolien encore partiellement en construction. Dans le cadre de ce projet, Tesla collabore avec la société française Neoen, qui construit le parc éolien. Ce chantier colossal a une puissance de 100 mégawatts, qui doit suffire à générer suffisamment d'électricité pour 30 000 maisons et servir de back-up en cas de menace de pénurie d'électricité.

This will be the highest power battery system in the world by a factor of 3. Australia rocks!! https://t.co/c1DD7xtC90 -- Elon Musk (@elonmusk) 7 juli 2017

Selon Tesla, lors de sa livraison, il s'agira de la plus grande batterie lithium-ion au monde. "Ce système sera trois fois plus puissant que l'existant", a déclaré le CEO Elon Musk sur Twitter. "La deuxième plus grande batterie offre 30 mégawatts." L'entreprise souhaite boucler le projet en cent jours. Si elle échoue, l'État d'Australie-Méridionale ne devra pas payer la batterie.

L'origine du projet

L'an dernier, le gouvernement d'Australie-Méridionale a essuyé la critique à la suite d'un black-out. Une importante tempête avait alors détruit les lignes électriques et d'autres infrastructures, privant ainsi 1,7 million d'habitants de courant durant plusieurs jours. De plus, en février et en mars, il a fallu prévoir de couper l'interrupteur à différentes reprises, car il n'y avait pas assez de courant sur le réseau. Lyndon Rive, responsable du département batteries de Tesla, avait prétendu pouvoir résoudre les problèmes d'énergie de l'Australie-Méridionale en cent jours.