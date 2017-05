Telenet investit dans une 'appli pour applis bureautiques'

Spencer est une spin-off de l'agence numérique November Five, qui existe depuis cinq mois. Elle cible les entreprises occupant plus de deux mille personnes et a notamment comme clientes Deme, Proximus et Telenet même.

L'objectif de Spencer est d'être un point d'accès unique pour diverses applications professionnelles, telles un outil de demande de congé, un autre d'approbation de commandes, un autre encore de réservation de réunions, etc. Spencer entend regrouper toutes ces infos dans une seule et même appli.

Telenet explique qu'en investissant de la sorte, elle veut démontrer qu'elle mise sur d'autres services que les télécoms. Mais l'entreprise ne souhaite pas révéler la hauteur exacte de son investissement. On sait cependant que Telenet détiendra ainsi dix pour cent des actions de Spencer.

Vous en saurez plus sur Spencer dans le prochain numéro de Data News à paraître le 12 mai.