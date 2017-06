Telenet et Proximus repoussent les limites des données

Le fait que la consommation de données mobiles croisse chez l'utilisateur moyen, n'est pas du tout étonnant. Les deux principaux opérateurs de notre pays ont par conséquent décidé d'adapter plusieurs spécifications de leurs produits internet. Telenet le fait à partir d'aujourd'hui, alors que les clients de Proximus devront attendre le mois d'août.

Chez Telenet, la formule mobile all-in populaire King (15€/mois) autorise désormais un volume de données mobiles d'1,5 Go au lieu d'1 Go. Le plan tarifaire rénové Kong disponible à 25€/mois offre 4 Go, 500 minutes d'appel et les textos illimités.

Proximus va aussi étendre les spécifications data des abonnements GSM. Les clients Mobilus S bénéficieront à partir du 1er août d'1,5 Go au lieu d'1 Go (15,99€/mois), conjointement avec 120 minutes d'appel et les textos illimités. Quant à Mobilus M et L, ils passeront respectivement de 3 à 5 Go et de 8 à 10 Go. Ces adaptations s'appliqueront également à Mobilus Full Control. Chez Proximus, les changements en volumes de données mobiles iront cependant de pair avec "une légère adaptation tarifaire".

Un seul 'pot de données'

Il y a un an, Telenet lançait WIGO: une formule d'abonnement all-in pour la famille ou l'entreprise prévoyant les appels illimités (fixes et mobiles) et un 'pot de données' commun. Aujourd'hui, 188.600 clients disposent d'un abonnement WIGO. Telenet réagit à présent à une critique fréquente et autorise désormais que ce pot de données ne doive plus être pré-réparti par giga-octet. Dès à présent, les volumes de données sont ici aussi amplifiés: de 2 à 3 Go pour WIGO 100, de 5 à 10 Go pour WIGO 120 et de 10 à 15 Go pour WIGO 140. Cette hausse s'applique aussi aux produits b2b WIGO Business 100 (de 4 à 5 Go), WIGO Business 120 (de 10 à 15 Go) et WIGO 140 (de 15 à 25 Go). On annonce également un nouveau WIGO Business Pro 50 Go avec 10 cartes sim max. Telenet prendra pro-activement contact avec les clients WIGO et les informera sur les modifications.

Chez Proximus, les clients Tuttimus (l'offre conjointe internet, téléphonie et TV ndlr) obtiendront en outre à partir du 1er août un volume de données mobiles supérieur allant d'1 Go supplémentaire à un doublement de 10 à 20 Go en fonction du pack Tuttimus choisi. Pour les clients business, les spécifications seront également étoffées. C'est ainsi que pour 13 euros par mois, les clients Bizz Mobile S bénéficieront de 50 pour cent de données mobiles en plus (d'1 à 1,5 Go). Pour les variantes M et L, ce sont 2 Go qui viendront s'ajouter, alors que la formule XL passera de 12 à 20 Go. Enfin, les clients All-in pourront compter sur 2 à 8 giga-octets supplémentaires de données mobiles par mois.