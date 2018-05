Telenet autorisée à racheter Nextel

Le rachat date en fait de l'automne 2017 et porte sur Nextel NV, Nextel Telecom Solutions NV et TelelinQ D & F NV, qui composent conjointement TelelinQ NV.

Selon Telenet, l'autorité en charge de la concurrence n'impose aucune condition au rachat, qui pourra donc se clôturer dans les prochains jours.

"Cela permettra à Telenet Business d'aller de l'avant et de soutenir la croissance enregistrée ces dernières années", déclare Martine Tempels, senior vicepresident Telenet Business, dans un communiqué.

Nextel est un intégrateur ICT qui va donc supporter la gamme de Telenet, afin de mieux desservir encore les entreprises moyennes et grandes à l'avenir. L'entreprise rachetée possède plus de cinq mille clients et 315 employés fixes à Wommelgem et Zaventem.

Telenet reprend cette entreprise appartenant à Peter Roelens et Jan Kenis pour un montant non communiqué. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'en 2016, elle avait enregistré un chiffre d'affaires de 47 millions d'euros dans notre pays.