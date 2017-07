Telegram promet de bloquer les canaux terroristes

Telegram n'est plus accessible en Indonésie depuis le 15 juin. Le ministère de la Communication et de l'IT de ce pays avait précédemment dressé une liste de 'canaux publics liés au terrorisme'. Le refus de Telegram de les supprimer aurait provoqué le blocage de l'appli dans tout le pays. D'autres médias sociaux continuent par contre d'y fonctionner normalement. Selon Pavel Durov, fondateur du service de messagerie sécurisé, il s'agirait d'un cas de mauvaise communication, puisque le service n'était pas au courant de la demande indonésienne. Les canaux concernés vont à présent bel et bien être supprimés. "Telegram est un service de messagerie fortement crypté se focalisant spécifiquement sur le respect de la vie privée, mais nous ne sommes pas amis des terroristes", explique Durov au Wall Street Journal. Il promet en outre qu'il va constituer une équipe de modérateurs de langue indonésienne, afin de retirer toute propagande de l'IS et autres contenus terroristes.

Ce blocage intervient à un moment où l'IS représente un danger toujours plus important dans le sud-est asiatique avec, notamment, des attaques perpétrées par des militants de l'IS sur Marawi aux Philippines. L'Indonésie possède l'une des plus vastes populations musulmanes au monde et, selon la police locale, des adeptes des l'IS ont déjà indiqué qu'ils utilisaient Telegram en vue de coordonner des attaques. Précédemment, la Russie avait aussi menacé de bloquer la plate-forme, parce qu'elle aurait été utilisée pour préparer une attaque-suicide à Saint-Pétersbourg.

Durov a toujours publiquement refusé d'intégrer des portes dérobées à sa plate-forme permettant aux autorités d'accéder aux messages cryptés. Telegram est dès lors souvent qualifiée de plate-forme favorite des terroristes, parce qu'elle offrirait une solution sûre pour l'envoi de messages rapidement cryptés à différents destinataires. Telegram est cependant aussi la plate-forme préférée du Pape, qui l'utilise pour expédier ses messages de Carême.