Technologies émergentes : transformation complète du marché du travail

C'est ce que démontre une étude de Dell Technologies en collaboration avec l'Institute of the Future (IFTF) et vingt experts académiques, technologiques et commerciaux du monde entier. Ils ont recherché la façon dont les technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle (IA), la robotisation, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et le cloud computing, allaient transformer notre vie et le marché du travail au cours de la prochaine décennie. Le rapport présente également des informations sur la façon dont les consommateurs et les entreprises peuvent se préparer à une société en évolution.

Chaque entreprise devient une entreprise technologique

Sur la base de la définition actuelle, chaque entreprise sera une entreprise technologique en 2030. Voilà pourquoi les entreprises doivent se préparer à temps pour que leur infrastructure et leur personnel existant soient prêts pour l'avenir. Grâce aux améliorations colossales des logiciels, du big data et de la puissance de traitement, les technologies émergentes vont transformer nos vies.

La société entre dans une nouvelle phase en ce qui concerne sa relation avec les machines. "Nous voyons souvent deux points de vue opposés", précise Rachel Maguire, directrice de recherche de l'Institute for the Future : "Un point de vue basé sur la peur du chômage technologique s'oppose à une vision optimiste selon laquelle la technologie résoudra les problèmes sociaux et climatiques. Nous devrions plutôt nous concentrer sur ce à quoi peut ressembler la relation entre la technologie et l'homme et sur la façon dont nous devons nous y préparer."

Points clés de la recherche : En 2030, la dépendance de l'homme par rapport à la technologie se transformera en partenariat. Ainsi, les hommes s'occuperont de la créativité, de la passion et de l'esprit d'entreprise, tandis que les machines apporteront rapidité, automatisation et efficacité. La productivité qui en découlera offrira de nouvelles opportunités aux industries.

En 2030, les assistants IA intégrés et personnalisés dépasseront largement tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Ils prendront soin de nous d'une manière prévisible et automatisée.

La technologie ne remplacera pas les travailleurs nécessaires, mais elle changera bien notre façon de travailler. Le travail ne sera plus associé à un endroit, mais à une série de tâches. La technologie de machine learning permet de trouver les aptitudes et les compétences des individus. Les entreprises approcheront donc la personne la plus qualifiée pour des tâches spécifiques.

Les entreprises craignent de devenir inutiles

Dell Technologies a mené cette étude afin d'aider les entreprises à naviguer dans un monde incertain et de leur permettre de se préparer à l'avenir. La révolution numérique donne une toute nouvelle dimension aux secteurs. L'Indice de transformation numérique de Dell montre que 52 % des cadres supérieurs dans seize pays ont déjà relevé d'importants signes de changement causés par la technologie numérique. Près d'une entreprise sur deux craint de devenir inutile dans les trois à cinq ans à venir.

"Les industries n'ont encore jamais connu une telle révolution. Le rythme de changement est bien réel. Nous nous dirigeons vers une société du 'maintenant ou jamais'. Pour aller de l'avant dans cette ère de partenariat entre les hommes et les machines, toute entreprise doit devenir une entreprise numérique. Une entreprise avec un logiciel comme noyau", déclare Jeremy Burton, Chief marketing officer chez Dell. "Toutefois, elles doivent rapidement évoluer, renforcer leurs machines, mettre à jour leur infrastructure et impliquer leur personnel afin de pouvoir mettre en place ce changement."

En collaboration avec Dutch IT-channel