Teamleader très ambitieuse avec son 'app-store pour PME'

Teamleader est l'une des entreprises technologiques en croissance la plus rapide en Belgique. Elle propose aux PME un service en ligne de gestion numérique de leurs relations clients, facturation et autres processus.

Il y a un an, la scale-up gantoise lançait sa propre plate-forme d'applis Marketplace. Cet 'app-store' accueille des applis de productivité qui peuvent s'intégrer au software de Teamleader. Un an plus tard, la plate-forme compte déjà quelque 170 applis intégrées. Pour accélérer encore cette croissance, l'entreprise sort à présent une nouvelle version de l'API, qui devrait permettre aux développeurs de placer plus facilement leurs applis dans Marketplace.

De plus, l'entreprise va aussi mettre en oeuvre un fonds d'1 million d'euros. Les développeurs pourront s'enregistrer en vue d'en recevoir une partie, s'ils intègrent leurs applis à la plate-forme de Teamleader.

"En regroupant autant d'applis 'cloud' que possible, nous voulons développer un écosystème', explique le CEO Jeroen De Wit. "Beaucoup de PME recourent à Teamleader en combinaison avec des applications connues telles Dropbox, Mailchimp, Gmail, LinkedIn, Office365 ou un progiciel comptable. Avec ce fonds, nous veillerons à ce qu'elles puissent utiliser davantage de logiciels via Teamleader, pour leur comptabilité ou leur marketing par exemple. Chaque entreprise pourra ainsi trouver une combinaison de logiciels convenant à ses activités quotidiennes, et le seuil d'accès au nuage sera ainsi abaissé."

L'investissement devrait aider Teamleader à réaliser son ambition de devenir le numéro un du marché européen dans le segment des PME. "Suite à la poussée de l'utilisation du nuage par les entreprises, la gamme d'applications s'est très fortement étoffée. Les PME utilisent de plus en plus d'applis logicielles. Le marché des applis pour les PME est en train de connaître un boum et sera d'ici 2020 plus grand que celui des logiciels pour les grandes sociétés", affirme même le CTO Tom Schouteden.