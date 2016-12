TDK se lance sur le marché IoT

Pour payer le rachat d'InvenSense, l'entreprise japonaise TDK versera 13 dollars par action, soit 19,9 pour cent de plus que le dernier cours boursier et 52,4 pour cent de plus que le cours moyen des deux derniers mois. TDK paiera le rachat avec sa propre trésorerie.

InvenSense est spécialisée dans la fabrication de capteurs. Elle dispose notamment de capteurs de mouvements à six et neuf axes, mais aussi de microphones, d'appareils de mesure climatiques et ultrasoniques. Elle est ainsi active dans les domaines des téléphones, des drones, des 'wearables' et d'autres groupes de produits encore.

Ce rachat s'inscrit pour TDK dans son plan stratégique de croître davantage dans l'internet des choses (IoT). Il a déjà été approuvé par les deux conseils d'administration, mais ne sera pas entériné avant le 31 mars 2018.