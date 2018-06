SweepBright va créer des petites annonces pour Century 21

L'application de SweepBright devrait permettre de créer plus facilement et plus rapidement des annonces immobilières au départ d'un smartphone. Cette appli aboutira sur une plate-forme numérique que le fournisseur de services IT NRB mettra en oeuvre pour Century 21. Pour la startup, il s'agit là d'un pas important en vue de rendre mobile sa vision du marché immobilier.

International

SweepBright a du reste le vent en poupe. La petite entreprise annonce aussi un partenariat avec la plate-forme de petites annonces mexicaine Segundamano, ce qui lui permettra d'entrouvrir la porte vers les marchés d'Amérique latine. Au printemps 2019, l'entreprise devrait également se tourner vers l'Australie en y ouvrant un nouveau bureau. Les 1,5 million d'euros que SweepBright a récoltés, il y a environ un an, auprès de Volta Ventures pour réaliser ses ambitions internationales, semblent donc avoir trouvé leur but.