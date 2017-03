SUSE entérine le rachat des composantes OpenStack IaaS et Cloud Foundry PaaS de HPE

SUSE exploitera les composantes ainsi acquises pour développer plus avant sa solution OpenStack Infrastructure-as-a-Service (IaaS) et pour accélérer son accession au marché Cloud Foundry Platform-as-a-Service (PaaS) en progression.

"L'entérinement de ce rachat est une nouvelle et importante étape dans notre stratégie de croissance et de développement", déclare Nils Brauckmann, CEO de SUSE. "Nous nous réjouissons d'accueillir un grand nombre de nouveaux collègues dans notre organisation et d'ajouter ces technologies de premier plan à notre gamme de produits. En outre, nos clients et partenaires bénéficieront eux aussi directement de toutes les possibilités qu'amène ce rachat à nos solutions d'infrastructure 'software-defined'."

Les composantes OpenStack reprises seront intégrées à la branche SUSE OpenStack Cloud et permettront à SUSE de pénétrer le marché avec une solution SUSE Cloud Foundry PaaS certifiée pour les entreprises, convenant pour tous les clients et partenaires opérant dans l'écosystème SUSE. De plus, HPE a qualifié SUSE de partenaire privilégié en matière de Linux open source, OpenStack IaaS et Cloud Foundry PaaS. Les deux organisations ont également conclu un accord (non-exclusif) en vertu duquel l'équipementier HPE pourra utiliser les technologies OpenStack IaaS et Cloud Foundry PaaS dans ses gammes Helion OpenStack et Helion Stackato.

SUSE donne elle-même davantage de détails à propos du rachat sur son blog.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.