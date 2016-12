Super Mario Run aura-t-il plus de succès que Pokémon Go?

Etant donné tout le tralala que provoque cet événement, il s'agira sans doute de l'un des principaux lancements de jeu mobile jamais effectués. Mais dépassera-t-il pour autant la surprise de cet été, Pokémon Go?

Tout est une affaire de chiffres. Selon les analystes de SensorTower, Super Mario Run peut battre Pokémon Go au niveau du nombre de téléchargements, mais le jeu ne rapporterait par contre pas autant. Le jeu s'avère en tout cas plus intéressant pour Nintendo car l'entreprise l'a conçu elle-même, alors que Pokémon Go a été lancé par Niantic, ce qui fait qu'il n'a guère été profitable à Nintendo.

Pour Nintendo, le principal défi consiste à présent à s'attirer des joueurs désireux de télécharger le jeu, du fait que, contrairement à Pokémon Go, il ne sera pas gratuit. Il coûtera 9,99 euros et ne pourra en outre pas se jouer hors ligne. Le fan invétéré de Mario n'y trouvera probablement pas le moindre problème, mais le joueur occasionnel y regardera peut-être à deux fois, avant d'installer le jeu.

