Super Mario Run à présent disponible dans l'App Store

Avec Super Mario Run, c'est le plombier bien connu du monde de Nintendo qui débarque pour la première fois sur le smartphone. Nintendo a longtemps hésité, avant de se décider à créer aussi des jeux pour les appareils mobiles.

Malgré le retard pris sur la concurrence dans ce domaine, le fabricant de jeux et de consoles est parvenu l'été dernier à déclencher une véritable vogue mondiale avec Pokémon Go, même si cela a surtout rapporté de l'argent à son développeur, Niantic. Les rentrées n'ont pas directement pris la direction de Nintendo, parce que l'entreprise avait octroyé une licence pour Pokémon Go.

Payer et pas possible de jouer hors ligne

La première partie de Super Mario Run peut être jouée gratuitement, mais après le niveau quatre, il convient de payer le montant unique de 9,99 euros. L'inconvénient, c'est qu'il faut toujours disposer d'une connexion internet pour jouer. Il en résulte qu'en déplacement, là où il n'y a qu'une piètre connexion internet, il n'est pas possible de jouer.

Super Mario Run ressemble fortement au jeu classique, même si la commande est différente. Mario court automatiquement, ce qui fait qu'il convient uniquement de tapoter l'écran, lorsqu'il doit sauter pour prendre des pièces ou éviter des obstacles.

Super Mario Run sortira l'année prochaine aussi sur Android, même si aucune date précise n'a encore été communiquée.