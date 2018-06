Steam vous fait exactement savoir combien d'argent vous avez dépensé

Cette fonction a été trouvée par CNet, qui l'a immédiatement présentée à l'ensemble de la rédaction. Steam vous révèle exactement combien d'argent vous avez dépensé sur la plate-forme. En ce qui me concerne, j'en suis par exemple à un peu moins de 270 dollars, ce qui n'est pas rien certes, mais quand même nettement moins élevé que ce que je craignais...

Vous pouvez découvrir le montant ici ou, via l'application desktop Steam, vous rendre dans Aide, puis, dans les menus pas toujours bien traduits, opter pour Steam Support -> Mon account -> Data Related to Your Steam Account -> Argent externe utilisé ('External funds used').

Il n'est question ici que de l'argent utilisé pour les jeux que vous avez-vous-même achetés directement. Les Kickstarters et Humble Bundles n'y sont pas inclus.