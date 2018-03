Startups.be lance une plate-forme d'offres d'emploi intelligente

Concrètement, la nouvelle plate-forme d'offres d'emploi utilise un moteur 'natural language understanding' qui analyse les profils des demandeurs d'emploi: qu'il s'agisse de texte ou de la voix. "Si quelqu'un peut s'exprimer en néerlandais, cette compétence linguistique sera automatiquement ajoutée à son ADN", déclare Jan Bormans, COO de Startups.be. L'objectif est de créer pour chaque profil un ADN aussi précis que possible, et de le faire ensuite correspondre avec l'ADN des startups recruteuses. Startups.be a acquis cette technologie auprès de l'entreprise anversoise BeWorkHappy, qui dispose entre-temps déjà de filiales aux Etats-Unis et au Brésil et qui est aussi représentée en Chine, aux Philippines et au Maroc.

Avec sa nouvelle plate-forme, Startups.be entend aider à résoudre l'un des gros problèmes qui se pose aux entreprises débutantes, à savoir trouver le talent adéquat nécessaire pour pouvoir progresser. "Quasiment chaque étude et chaque rencontre avec des startups montre que l'absence de personnel ad hoc constitue un frein à leur croissance", affirme Bormans.

La plate-forme est gratuite pour les demandeurs d'emploi. Quant aux startups recruteuses, elles paieront un montant de 99 euros par emploi et par mois à partir du 18 avril. Jusqu'à cette date, la plate-forme sera entièrement gratuite pour elles aussi, a indiqué Startups.be lors de son événement Tech Startup Day.